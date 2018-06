Снимки на българин прелетяха Космоса, за да стигнат до астероида Бенну - колкото опасен, толкова и любопитен за учените.

Смята се, че на астероида Бенну може да има органични частици, даващи началото на живи организми, но също така той може и да се удари в земната повърхност в средата на следващия век и да ни унищожи.

Част от експедицията до астероида, която НАСА започна, стана и творчеството на българския артист Ивайло Христов, чиито три снимки са пратени на сондата OSIRIS-REx - тя ще проучва космическия обект, а тук може да се следи в реално време траекторията й. Тя тежи 1,7 тона.

СНИМКИТЕ НА БЪЛГАРИНА НА СОНДАТА ДО АСТЕРОИДА ТУК

Преди близо две години НАСА стартира проекта "Ние, изследователите" и кани всички желаещи да се включат с изпращане на скица, снимка, графика, видео.

Ивайло, български артист, праща три снимки.

7-годишната мисия на НАСА до Бенну струва 1 млрд. долара.

„Този астероид може да причини безкрайни страдания и смърт”, обяснява Данте Лорета, професор от Университета в Аризона. Той ръководи изследователската мисия OSIRIS-REx.

Бенну е открит през 1999 година. Той е широк около 500 метра, тежи 60 млн. тона и изминава над 100 000 км всяка година.

Заради т.нар. ефект на Ярковски траекторията му е непредсказуема. При обиколките си около Земята всяка година има промени в маршрута, който изминава. Ако той се удари в Земята, ефектът ще е като от взривяването на 3 млрд. тона експлозиви, подобен на този при сблъсъка с астероида, който почти унищожил живота преди 66 млн. години.

За сравнение, убиецът на динозаврите е бил широк 10 км.

„Изчисляваме, че шансът за сблъсък е 1:2700 между 2175 и 2196 година”, посочва Лорета.

Мисията OSIRIS-Rex ще има за цел да изследва траекторията на астероида. Това все пак не е основната й задача. Предполага се, че Бенну, който е на 4 млрд. години, може да е „донесъл” нови елементи и водата на Земята в ранните етапи на нейното развитие, което е създало благоприятна почва за възникването на живот.

Бенну е един от астероидите, които заплашват Земята - според НАСА, те не са никак малко - около 13 000.

Asteroid Bennu: NASA’s top scientists have calculated the deep space asteroid could slam into Planet Earth on 25 September, 2135. https://t.co/w4JWO3Fb0G #nasa #asteroid #threat #size pic.twitter.com/vfTkxAcpxI