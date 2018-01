Българка е участвала в пирамида за измами и пранен пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута "OneCoin".

Разследването срещу Ружа Игнатова започва преди 2-3 години. Досега тя успяла да измами около 3 милиона души, които закупили обучителни пакети за криптовалутата "ОneCoin". След това те придобивали и самата криптовалута, предаде NOVA.

37-годишната Ружа Игнатова и майка й са разследвани в Германия, където разпространението на уанкойни е забранено. По искане на германската страна, специализираната прокуратура, ДАНС и ГДБОП провели в България акция, при която са иззети сървъри, ползвани за "OneCoin" и са разпитани 50 души.

“OneCoin” няма нищо общо с набиращата все повече популярност биткойн. Ако биткойн е децентрализирана валута, то уанкойн е централизирана. Тоест, уанкойн може да бъде придобит само от конкретна международна асоциация. Ако биткойн може свободно да се купува и продава в интернет, то уанкойн може само чрез една асоциация, обясни ръководителят на Специализираната прокуратура Иван Гешев.

"OneCoin" валутата от години е сочена от анализатори като измама. У нас това деяние не е криминилизирано.

В Германия обаче това не е така. От прокуратурата в германския град Билефелд поискали от българските власти да предприемат конкретни действия спрямо българското дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД и свързаните с него хора, включително Ружа Игнатова и майка й.

One of the biggest sites covering MLM, Business For Home, posts a critical article about Onecoin: "OneCoin Out Of Control - Ruja Ignatova Disappears "

They also removed all Onecoin leaders from their TOP 500 MLM earners list. https://t.co/GZTLMrxjeC