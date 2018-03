Специализираните химически модули на Българската армия са взели необходимите мерки за реакция в случай, че китайската космическа станция "Тянгун 1" се разбие и отломки от нея паднат на територията на България, съобщи министърът на отбраната Красимир Каракачанов, цитиран от Дарик.

Той успокои, че няма причина за тревога.

Китайската космическа станция пада на 1 април

"На всеки 89 минути тази станция прелита над територията на България, в продължителност на 15-20 секунди. Теоретичните шансове при разпадането си отломки от нея да паднат над територията на България са 0,01%, но въпреки това всички необходими мерки от страна на българската армия, химическите модули към българската армия, които при подобни ситуации реагират, са взети", съобщи военният министър.

Китайският „Небесен дворец“ може да падне в България

"Това, което трябва да знае населението е, че ако това се случи на територията на България, никакви отломки не трябва да се пипат, да се докосват. Това е основно приоритет на специализираните химически модули, които трябва да ги обработват", поясни Каракачанов.

Станцията „Тянгун 1" е необитаема от 2013 г., а през 2016 г. наземният контрол загуби връзка с апарата. Космическият кораб е дълъг 12 метра и тежи 8,5 тона.

В историята на космическите полети до този момент няма потвърждение за щети, нанесени от паднала космическа апаратура.

Watch China's Tiangong-1 Space Station in Real Time As It Nears Its Demise https://t.co/4nKMfCmllI pic.twitter.com/mvPc7bJPT5