Карта на Балканите, която показва България и съседките й, публикува на сайта си английският таблоид The Sun. В пределите на България обаче е включена Македония. Грешката е в публикация за кравата Пенка, чиято съдба вълнува европейците, и цели да покаже къде кравата е пресякла границата ни със Сърбия.

Кравата трябва да бъде умъртвена, защото е в страна извън ЕС, но редица институции се борят за нея. Случаят е от миналата седмица, но английските издания го коментират от дни.

Именно в материала на таблоида е и картата, в която територията на България е оцветена в червено, а в нея влиза и Македония. До дни трябва да стане ясно и новото име на съседката, заради спора й с Гърция. На картата са отбелязани Сърбия, Албания, Косово, но не и Македония. Сърбия е в жълто.

