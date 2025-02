БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Гърция

М ного от нас мечтаят да започнат собствен бизнес в чужбина, да са си сами шефове в страна, известна с красивото си крайбрежие, топъл климат и невероятна кухня. Може би пък искате да работите дистанционно за международна фирма, докато се наслаждавате на спокойния живот в Гърция?

Като български гражданин можете лесно да се впишете в гръцката икономика, която предлага благоприятни условия за стартиращи компании и чуждестранни инвеститори. Но преди да отворите уютно кафене с изглед към Егейско море или да развиете онлайн бизнес от някой идиличен остров, е важно да се запознаете с правните и административни стъпки.

От нужните документи за регистриране на фирма до най-перспективните сектори за инвестиции и работа– в този текст ще откриете основната информация, необходима за успешен старт в Гърция!

Започване на бизнес в Гърция

Да бъдеш предприемач винаги е предизвикателство, но стартирането на бизнес в чужда страна изисква още по-сериозна подготовка. За българските граждани обаче Гърция предлага значителни улеснения – като част от ЕС, законите за нас са същите като за местните предприемачи.

Гърция става все по-привлекателна дестинация за бизнес заради стратегическото си местоположение, свързващо Балканите, Турция, Кипър, Египет, Италия и Либия. Силен туристически сектор, нарастващи възможности в технологиите и благоприятни условия за чуждестранни инвестиции правят страната обещаваща за стартъпи и разширяване на дейността.

Гърция също така има установени търговски връзки с основни икономики като Германия, Франция и Италия, което създава допълнителни перспективи за бизнес развитие.

Икономиката на Гърция демонстрира стабилно подобрение през последните години, като се очаква БВП да нарасне от 2,1% през 2024 г. до 2,5% през 2026 г. Силното вътрешно търсене, подкрепено от фактори като увеличаващото се частно потребление и нарастващите инвестиции, играят ключова роля за този растеж, по данни на Европейската комисия и ОЕСD (Организация за икономическо сътрудничество и развитие). Износът също има положително влияние върху БВП, благодарение на нарастващото търсене от чужбина. Независимо от това, експертите подчертават, че са нужни допълнителни усилия за насърчаване на конкуренцията, увеличаване на участието на пазара на труда и привлекателността за инвестиции, като същевременно се запазват фискалните излишъци - следователно, като собственици на ваш бизнес в Гърция ще сте изправени пред някои трудности.

Като граждани на ЕС, българите имат право да създават и управляват бизнес в Гърция без нужда от допълнителни разрешителни. Процедурата за регистрация е сравнително ясна – необходимо е да получите гръцки данъчен номер (AFM) и да се регистрирате в съответните институции, след което можете да стартирате своя бизнес в една от най-слънчевите страни в Европа.

Видове фирми за чужденци

Чужденците, които желаят да установят бизнес в Гърция, имат различни възможности за избор на правна структура. Основните варианти включват:

Клон - Branch Office (Υποκατάστημα):

• Клонът действа като разширение на чуждестранна компания и не е отделно юридическо лице. Той извършва дейност под името на компанията майка и носи пълна отговорност за своите задължения. Регистрацията на клон изисква вписване в Общия търговски регистър (GEMI) и назначаване на законен представител в Гърция.

Дружество с ограничена отговорност- Limited Liability Company (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ε.Π.Ε.):

• Това е предпочитана форма за малки и средни предприятия, благодарение на своята гъвкавост и защитата от ограничена отговорност за собствениците. Минималният капитал е сравнително нисък, което го прави достъпно за много инвеститори.

Публично дружество с ограничена отговорност - Société Anonyme (Ανώνυμη Εταιρεία, Α.Ε.):

• Публично дружество с ограничена отговорност, което изисква минимален акционерен капитал от 60 000 евро. Тази форма е подходяща за по-големи предприятия и позволява търговия с акции на публични пазари.

Частна компания - Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ι.Κ.Ε.):

• Предлага гъвкавост, подобна на EPE, но може да бъде създадена с по-ниски капиталови изисквания и е насочена към по-малки предприятия или стартиращи бизнеси.

Партньорства

General Partnership (O.E.) – (Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ο.Ε.): Партньорите носят лична отговорност за дългове.

Limited Partnership (E.E.) – (Ετερορρύθμη Εταιρεία, Ε.Ε.): Осигурява защита на отговорността и по-официална структура на компанията.

Но как всъщност да си отворим бизнес в Гърция?

Получете гръцки данъчен идентификационен номер (AFM):

За да започнете бизнес в Гърция, е необходимо да притежавате данъчен идентификационен номер. Ако нямате AFM или профил за достъп до платформата Taxisnet, ще трябва да резервирате онлайн видеоконференция чрез myAADE, за да получите тези данни.

Изберете бизнес структура:

Изберете подходящата правна форма за бизнеса, тъй като тя ще определи правни отговорности, данъчни задължения и оперативна гъвкавост.

Регистрирайте името на вашата компания:

Уверете се, че името на фирмата е уникално и съответства на гръцките правила за именуване. Можете да проверите наличността на името чрез портала на Общия търговски регистър (GEMI).

Подгответе и подайте необходимите документи на GEMI: Тези документи включват:

Устав на фирматa

Лична идентификация и данни за контакт на основателите

Подробности за управителния съвет

Доказателство за регистриран бизнес адрес в Гърция

Нотариално заверени копия за идентификация на чуждестранни граждани

Процес на регистрация:

- Онлайн: Използвайте онлайн платформата на GEMI за подаване на документи.

- Лично: Ако не можете да използвате онлайн системата, ще трябва да подадете документи лично при нотариус или в търговската камара. Това изисква валиден паспорт, декларация за намерението ви да пребивавате постоянно в Гърция и разрешение за пребиваване.

Открийте бизнес банкова сметка в Гърция: Банковата сметка е важна за обработката на финансови транзакции като заплати и данъци. Необходимите документи включват удостоверение за регистрация на фирмата, устав и доказателство за стопанска дейност и идентификация на представителите.

Регистриране за данъци и съответствие: Спазвайте гръцките данъчни разпоредби

Регистрация по ДДС: Задължителна, ако годишният облагаем оборот надвишава 10 000 евро.

Задължителна, ако годишният облагаем оборот надвишава 10 000 евро. Данъци върху заетостта : Регистрирайте се в данъчния орган за управление на данъците върху заплатите на служителите и социалните осигуровки.

: Регистрирайте се в данъчния орган за управление на данъците върху заплатите на служителите и социалните осигуровки. Текущо съответствие: Поддържайте точни счетоводни записи, подавайте годишни финансови отчети в GEMI и спазвайте местните трудови закони.

Получаване на търговски регистрационен номер: След регистрация на фирмата в Службата за регистрация на фирми, ще получите бизнес регистрационен номер, който потвърдва, че компанията ви е призната и може да започне законната си дейност в Гърция.След регистрацията в GEMI новосформираната компания се вписва и в гръцката данъчна служба (AADE), където получава данъчен идентификационен номер (TIN). Тя ще бъде регистрирана и в e-EFKA, социалноосигурителната институция, където ще бъде предоставен номер в регистъра на работодателите.

Бизнес Култура

Независимо дали планирате да установите дигиталния си номадски живот на Крит или Корфу, или да откриете потенциални служители, бизнес партньори или клиенти в динамичните градове като Атина и Солун, важно е да разберете бизнес практиките и нормите, които се спазват на гръцкия работен пазар.

В последните години постигането на балансиран професионален и личен живот се оказа предизвикателство за много гръцки служители, след периоди на строги икономии и пандемията от COVID-19. Това доведе до факта, че Гърция вече е страната с най-дълго работно време в Европейския съюз, със средно 42,3 работни часа на седмица. Като работодател, ако предложите по-добро работно време или по-дълги почивки, ще сте много по-привлекателен за гръцките кадри.

Гръцката бизнес култура все още се основава на йерархична структура, при която има ясно разграничение между мениджърите и подчинените. Властта и старшинството се уважават много, а бизнес отношенията обикновено остават официални (например с използването на фамилни имена), докато не се изгради лична връзка.

В същото време синдикатите играят значителна роля в Гърция, като около 25% от работниците са членове, а колективното договаряне е обичайна практика, което често води до преговори относно заплати, условия на труд и обезщетения.

Изграждането на контакти е от съществено значение в Гърция, а дори основни фрази на гръцки като kalimera (добро утро) и efcharistó (благодаря) ще бъде оценено от вашите местни партньори. Въпреки че много гърци владеят английски, ще покажете уважение, ако превеждате важни документи и визитни картички на гръцки.

Въпреки че точността е ценена в бизнес контекста, гръцкото време е по-гъвкаво в ежедневието, като късното пристигане на срещи често не се счита за проблем и се възприема като част от по-спокойния начин на живот.

Гръцкият стил на комуникация е директен и открит, но същевременно уважителен. Ако не сте съгласни с нещо, важно е да изразите мнението си по тактичен и не-конфронтационен начин, за да не нарушите добрите си отношения с колегите.

Сектори с високо търсене

Не всеки от тези сектори ще бъде подходящ за бъдещи предприемачи или за тези, които търсят дистанционна работа. Включени са информативно, с надеждатата, че информацията може все пак да ви е от полза или интересна.

Туризъм и хотелиерство: Процъфтяващата туристическа индустрия в Гърция създава множество възможности за работа, включително готвачи, мениджъри на хотели, домакински персонал и сервитьори. Търсенето на квалифицирани професионалисти, особено готвачи, се повиши рязко поради нарастващата конкуренция и нарастващите очаквания на международните посетители.

Строителство: Съществува значителна нужда от квалифицирани търговци, като електротехници, водопроводчици, строители и общи строителни работници, които да подкрепят текущи инфраструктурни и жилищни проекти. Гърция се нуждае от до 200 000 работници, за да подкрепи разрастващите се строителни проекти.

Информационни технологии (IT): Тъй като цифровата трансформация се ускорява, има голямо търсене на IT специалисти, включително разработчици на софтуер, специалисти по киберсигурност и IT помощен персонал.

Селско стопанство: Гърция има недостиг на работници в селскостопанския сектор. Сезонните работници са необходими за земеделски дейности и има значително търсене на селскостопански работници.

Производство: Индустриалният сектор изисква работници като оператори на машини, заварчици и персонал на производствената линия да поддържат производителността.

Здравеопазване: Има нужда от медицински сестри и здравни асистенти за укрепване на медицинския сектор.

Възобновяема енергия: Необходими са техници за инсталиране, поддръжка и ремонт на възобновяеми системи и инструменти.

Маркетинг: Търсят се професионалисти с опит и опит в дигиталния маркетинг, обслужването на клиенти и продажбите.

Преподаване: Има недостиг на квалифицирани учители, особено по математика и английски език1.

AI: Генеративният AI води до промени в различни сектори, което прави от съществено значение за работниците да развиват умения за AI.

Ето и още няколко допълнителни източника, които можете да намерите за полезни по време на вашите бизнес авантюри:

Надявам се този текст да ви е бил полезен, или поне ви даде яснота за документите и административните процеси, с които ще трябва да се захванете. Разбира се, има още много неща, за които ще трябва да проучите и да прочетете. Но ако беше лесно - всеки щеше да го прави!

На добър път и до нови срещи!

