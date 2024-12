БезГранично: Топ 10 на университетите в Испания, всичко за студента

Всички университети в страната изискват кандидатурата да бъде попълнена, преди да бъде разгледана за прием. За щастие процесът на попълване на тези заявления е сравнително лесен, интуитивен и отнема малко време. Следвайте тези указания и сами ще се убедите колко лесно е да кандидатствате в университета, който желаете да посещавате.

Тъй като Испания е европейска страна, подаването на заявления се осъществява чрез SNUDE (Испанския национален университет за дистанционно обучение). Формулярът за кандидатстване, известен като "solicitud de inscripción", се отваря през месец април. След като попълните заявлението, трябва да го разпечатате и изпратите на адреса, посочен на официалния уебсайт. Възможно е да бъдете помолени да приложите следните документи:

Ако бъдете приети, в рамките на три месеца ще получите "Credencial de Acceso" – документ, който удостоверява правото ви на достъп до испанските университети. След като го получите, е необходимо да го изпратите на университета, в който сте избрали да учите.

Приемният изпит в испанските университети се състои от четири различни компонента, които трябва да бъдат успешно преминати:

1. Текстов анализ на испански език

2. Въпроси по история или философия на Испания

3. Изпит по чужд език

4. Личен избор

Магистърски програми

