БезГранично: Топ 10 на университетите в Германия - ръководство за студенти в чужбина

Н овата учебна година наближава и носи със себе си вълнението и предизвикателството да вземате важни решения за бъдещето си. Това е идеалният момент да започнете да мислите за избора си на университет: какво искате да учите и къде се виждате в следващите няколко години?

Може би обмисляте възможността да учите в чужбина - да се гмурнете в нова култура, език, обичаи и да получите образование на световно ниво. Няма и да сте в малцинството - хиляди българи избират висши учебни заведения извън страната. Само в Германия броят им е над 6 хиляди и нараства всяка година.

Германия е сред топ дестинациите за студенти от цял свят, а причините са няколко - липса на такси за обучение и ниски разходи за издръжка на един студент, възможност за намиране на работа, както и богат студентски живот. Германия е известна със своята качествена образователна система, която привлича студенти от цял свят. Но за много чужденци разбирането и навигирането в тази система може да бъде едновременно вълнуващо и плашещо. От езикови бариери до различни образователни структури, пътуването е изпълнено с предизвикателства и огромни възможности.

Едно от важните неща, които трябва да знаете е, че всеки бъдещ студент трябва да докаже наличие на финансови средства, с които да живее в страната. Изисква се доказване на сума около 10 000 евро за първата година, но точният размер се променя всяка година и може да го намерите на сайта на германското посолство. Затова и първият съвет към студентите е да си открият банкова сметка. Има вариант и да се представят документи за доходите на родителите, с които да се докаже, че могат да издържат детето си в Германия. Третият вариант - стипендия, редица германски организации и фондации предлагат възможности за студентски стипендии.

Плюс на висшето образование в Германия е, че владеенето на немски език не е задължително. Университетите предлагат обучение в редица специалности само на английски. В страната има над 400 университета, които предлагат над 18 000 обучителни програми.

Независимо дали сте студент, който иска да се присъедини към техните редици, родител, който търси най-добрите възможности за вашето дете, или професионалист, който има за цел да повиши уменията си в нова среда, тaзи статия ще ви помогне да добиете представа за 10-те най-добри германски университета, необходимите документи за кандидатстване, цени на жилищата безопасност и съвети за всеки, готов да поеме на това пътешествие.

Десетте най-добри университета в Германия

Германските университети предлагат голям набор от образователни програми, които отговарят на широк спектър от академични интереси и кариерни стремежи. Има над 20 000 образователни програми в различни области, като някои от тях просто не съществуват или не се предлагат в България.

Езиковата бариера може да изглежда като голямо препятствие в началото, но много немски университети предлагат образователни програми изцяло на английски език, което ги прави много по-достъпни за българските студенти. Важно е обаче да имате високо ниво на разбиране на английски, както и сертификат, но повече за това по-късно.

Германия има дълга и богата история на образователната си система, датираща от Средновековието, когато са създадени първите университети. През годините германската образователна система се развива и адаптира и е една от водещите в Европа.

Също така препоръчваме на студентите да разгледат уебсайтове като Hochschulkompass.de, Studieren.de и Zeit.de/Campus след тази статистика, за да стеснят избора си до учебното заведение, което отговаря на личните им интереси.

Събрахме няколко статистики с класацията за най-добрите университети в света за годините 2023 и 2024, за да ви дадем списък на 10-те най-добри университета в Германия, както и малко основна информация за всички тях.

1. Technical University of Munich (TUM)

Световна класация: 30 (2023) / 30 (2024)

Локация: Мюнхен

Информация:TUM систематично е на върха на класацията на най-добрите университети в Германия и глобално, известен със специалностите си за инженерство, природни науки и технологии. Той води в областта на научните изследвания, иновациите и предприемачеството, със силен фокус върху интердисциплинарните изследвания. TUM също се отличава с насърчаването на стартъпи и има 15 отдела в три кампуса.

2. LMU Munich



Световна класация: 38 (2023) / 33 (2024)

Локация: Мюнхен

Информация: LMU Мюнхен е един от най-старите и престижни университети в Германия – основан е през 1472г. и е едно от първите висши учебни заведения в страната. Известен е с фокуса си върху природните науки. LMU има връзки с множество нобелови лауреати и се слави с оживения си живот в кампуса и значителната изследователска продукция.

3. Heidelberg University



Световна класация: 47 (2023) / 43 (2024)

Локация: Хайделберг

Информация: Създаден през 1386 г., Хайделбергският университет е най-старият университет в Германия, високо ценен за своите изследвания, особено в медицината и науките. Университетът е известен със своето разнообразно международно студентско тяло и живописен кампус.

4. Humboldt University of Berlin

Световна класация: 87 (2023) / 86 (2024)

Локация: Берлин

Информация: Humboldt University е една от най-старите институции в Германия. Свързан е с исторически пробиви във физиката и науките и може да се похвали с впечатляващ факултет, включително 57 нобелови лауреати. Университетът предлага близо 200 образователни програми.

5. RWTH Aachen University

Световна класация: 90 (2023) / 99 (2024)

Локация: Аахен

Информация: RWTH Aachen is a leading institution in Engineering and Technology, with strong industry connections and high graduate employability. It serves over 47,000 students and is recognized for its innovative research parks and global collaborations.

6. University of Bonn

Световна класация: 91 (2023) / 89 (2024)

Локация: Бон

Информация: Създаден през 1818 г., университетът в Бон е известен със своите академични постижения в областта на науката и хуманитарните науки. С богата традиция и множество нобелови лауреати, Бон предлага множество програми, изцяло на английски език в красив град с богата култура.

7. Charité - Universitätsmedizin Berlin

Световна класация: 94 (2023) / 73 (2024)

Локация: Берлин

Информация: Charité е един от най-големите медицински университети и болници в света. Това е център на медицинските изследвания и образованието, който е обучил десетки носители на Нобелова награда за медицина и физиология.

8. University of Tübingen

Световна класация: 95 (2023) / 86 (2024)

Локация: Тюбинген

Информация: Университетът на Тюбинген е основан през 1477 г. и е признат за отличните си постижения в хуманитарните, социалните и природните науки. Известен е и със своите инициативи за устойчивост и предлага разнообразие от международни програми.

9. Free University of Berlin

Световна класация: 102 (2023) / 91 (2024)

Локация: Берлин

Информация: Общественият изследователски университет е с дълбоки исторически корени, датиращи от 1948г. Той има силен международен фокус, като много от студентите са чуждестранни и има силни връзки с други международни образователни институции и със САЩ.

10. University of Göttingen

Световна класация: 111 (2023) / 119 (2024)

Локация: Гьотинген

Информация: Този университет е основан през 1737 г. и се отличава с изследванията си в областта на науката и хуманитарните науки. Средновековна градска обстановка допринася за уникалния чар на университета.

Кандидатстване

Процесът на кандидатстване в германски университети и необходимите документи варират в зависимост от вида на програмата, за която кандидатствате, учебното заведение и вашето образование до този момент.

Прочетете още, за да добиете обща представа какво да очаквате, но всички перспективни студенти все пак ще трябва да отидат на уеб страницата на желания от тях университет и да проверят всички изисквания, както и да се свържат със студентския център, ако е необходимо.

За квалификация за прием в университет, наричана още Hochschulzugangsberechtigung (HZB), имате нужда от диплома за средно образование.

Сертификат за владеене на език – TOEFL или IELTS.

Резюме или автобиография (CV): Подробна автобиография, подчертаваща вашето образование, опит и квалификации. Препоръчително е да използвате бланка за Европейския съюз, със семпли цветове, професионална снимка и кратко и ясно съдържание.

Мотивационно писмо: Кратко писмо от една страница, в което обяснявате защо сте избрали този университет.

Приемен изпити или интервюта: Някои програми, особено в области като медицина, математика, изкуство и музика, може да изискват допълнителни приемни изпити, интервюта или есета.

Необходима документация

Ако вече сте приети в германски университет (поздравления!), ще трябва да съберете няколко важни документа. Също така ви съветваме да направите няколко копия на всеки един от тях, в случай че вашето учебно заведение иска да ги изпратите предварително.

Ето списък с необходимите документи, които трябва да съберете, след като бъдете приети в мечтания университет:

Валиден паспорт или лична карта: Уверете се, че документът е актуален и ще бъде валиден за периода на вашето образование в чужбина.

Писмо за прием в университет: Това е официалното доказателство за приемане от немски университет.

Диплома за средно образование и доказателство за предишни квалификации: Сертификати и грамоти от вашите предишни образователни институции, преведени на немски или английски, ако е необходимо.

Сертификат за владеене на език: Ще ви трябва сертификат от TOEFL или IELTS, но имайте предвид, че някои университети също приемат SAT. Проверете валидността на вашия IELTS тест преди да кандидатствате, тъй като IELTS резултатите се считат за валидни две години от датата на теста.

Доказателство за финансова стабилност: Това обикновено се изисква, за да се докаже, че можете да покриете разходите си за живот по време на обучението си, дори ако повечето университети имат относително ниски такси. Най-често срещаният начин да направите това е като покажете блокирана сметка (Sperrkonto) с достатъчно средства, която в момента се оценява на около €11 208 на година (към 2024 г.). Други опции могат да включват стипендия, доказателство за доход на родителите на ученика или официална финансова гаранция от спонсор.

Регистрация на пребиваване: След като сте в Германия, трябва да регистрирате адреса си в службата за регистрация на местните жители (Einwohnermeldeamt). Това обикновено се изисква за получаване на студентска книжка, а понякога и за други бюрократични процеси.

Снимка с паспортен размер: 3×4 cm снимки, на бял фон.

Всеки студент има и един друг належащ въпрос. Скъпо ли е следването в Германия?

Студентски такси

В почти всички държавни университети се плащат семестриални такси, които са между 50 и 400 евро. С тези пари обикновено се покриват разходите за транспортна карта, спортни занимания или езикови курсове.

Може и да си осигурите стипендия от някоя организация или фондация в Германия. Най-много стипендии отпуска Германската служба за академичен обмен (DAAD), както и различни фондации, сред които са "Александър фон Хумболт","Роза Люксембург", "Фридрих Еберт", "Хайнрих Бьол", "Конрад Аденауер" и др.

В зависимост от продължителността и от специалността, следването в Германия може да струва до 75 000 евро. Вярно е, че за разлика от държави като САЩ и Великобритания, в Германия следването по принцип е безплатно, но все пак на всеки един студент му трябват пари.

Според данни на Doiche Welle, един редовен студент, който живее на квартира, харчи средно по 819 евро месечно. В тази сума влизат наемът, храната, облеклото, разходите за телефон, интернет, учебници, здравна осигуровка, както и тези за развлечения. Но и имайте в предвид, че тази сума варира драстично от града и общежитието.

Разгледайте уебсайтове като Numbeo, който ви дава подробни данни за разходите за живот в зависимост от града, включително ресторанти, наеми, супермаркети и др.

Общежития

Намирането на подходящо жилище е ключова част от обучението в чужбина, а в Германия търсенето е изключително високо.

Разгледайте студентските общежития, наричани още Studentenwohnheime: Това често са най-достъпните опции за студентите. Често ще трябва да споделяте стая със съквартирант и общежитията могат да бъдат много конкурентни, особено в големите градове, така че кандидатствайте рано. В Берлин и Кьолн студентските общежития струват около €250 до €400 на месец, €350 до €500 в Мюнхен, €300 до €450 в Хамбург, Франкфурт и Щутгарт.

Споделени апартаменти (WG – Wohngemeinschaft): Добра опция за студентите е да наемат и стая в апартамент и да споделят общите помещения със съквартиранти. В Берлин, Франкфурт, Кьолн, Щутгарт и Хамбург споделените апартаменти са в диапазона от €400 до €750 на месец. Мюнхен е по-скъп - около 500 до 800 евро на месец.

Апартамент под наем: Самостоятелното наемане на цял апартамент може да бъде много скъпо, особено в големите градове, но осигурява повече уединение. В Берлин е около 700 до 1200 на месец, а цените са почти еднакви за Франкфурт, Кьолн, Щутгарт и Хамбург. Мюнхен отново е по-скъп, като цените варират от 800 до 1500 евро на месец.

Някои съвети за осигуряване на жилище е да започнете много преди учебната година, да подготвите документи като доказателство за статут на студент, доход или гарант. Също така, помислете за пътуване до работното място – Германия има силно установена транспортна система и някои университети дори ще ви помогнат с част от вашата студентска транспортна карта.

Безопасност

Германия също е една от най-безопасните страни в света: когато става въпрос за дребни и насилствени престъпления, Германия е ниско в която и да е световна класация. В проучване сред студенти от 2021 г, финансирано от Федералното министерство на образованието и научните изследвания, над 80% от чуждестранните студенти съобщават, че се чувстват в безопасност тук. Мнозинството от анкетираните също се чувстват добре дошли и биха препоръчали Германия като място за обучение на своите приятели.

Това обаче не означава, че инциденти не се случват. Полицията е надеждна и желае да помогне. При спешен случай се обадете на 110, за да получите помощ денонощно, или на 112 за пожар и спешна медицинска помощ.

Телефонът за българското посолство е: +49 30 2010922

Консулство на Република България: 49 69 5092781310

