БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Испания- цена на жилищата, транспорта и още нещо

Често се говори за увеличаващия се брой българи, които решават да напуснат страната. Пораждат се въпроси относно причините за тяхното решение, какво прави чуждите държави по-привлекателни и колко точно българи вече живеят извън България.

Знаем, че стотици хиляди наши сънародници са намерили нов дом в други страни, като Испания е една от водещите дестинации, където живеят над 115 000 души – число, близко до населението на Стара Загора.

Но всъщност какво мотивира българите да се установят в чужбина? По-високи заплати, по-добро образование или нови възможности? Н якои се местят защото са срещнали любовта или са привлечени от топлия климат. Каквато и да е причината, преместването в друга страна е стресиращо и объркващо.

Преди да започнете да опаковате багажа, е важно да се подготвите за предстоящото пътуване. В това ръководство за съвременните емигранти разглеждаме основни въпроси като очакванията към жилищата, заплатите, разходите за живот, обществения транспорт и дори как да вземете домашния си любимец със себе си.

Колко струва животът в Испания?

Основното нещо, за което трябва да се замилите, преди да се преместите в друга страна, е дали можете да си го позволите и колко е скъпо.

Стандартът на живот в Испания е по-висок от този в България. Според някои анализи, индексът за качество на живот у нас е значително по-нисък – 142.72 сравнено със 183.69 за Мадрид. За индексът се взимат в предвид покупателната способност, безопасност, здравеопазване, разходи за живот, замърсяване, съотношение доход към цена на имота и други.

В някои испански градове качествените хранителни продукти са в пъти по-евтини от българските зеленчуци, месо и сирене.

Докато средната заплата в България от началото на 2024г. е 2198 лв., тази в Турция възлиза на около в (4995.11 лв), а годишната надница е около €30 655 (59 955 лв).

А къде е най-скъпо?

A piece of advice for those of you thinking about living in Spain: before considering Barcelona or Madrid, check out these other smaller, more friendly, cheaper, and maybe even cooler cities:



🏖️ Beautiful sea cities:



- Alicante (you will be really near me)

- Málaga

- Valencia

-… pic.twitter.com/2HurRkvauV