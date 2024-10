БезГранично: Пътуване в Германия - забележителности, цени и кулинарни изкушения

П ланирате пътуване до Германия?

Независимо дали сте привлечени от приказни замъци, оживени градове или богато културно наследство, разнообразните забележителности на Германия обещават незабравимо приключение.

Но преди да платите билетите, няколко съвета и информация могат да улеснят хубавата ви почивка.

Събрали сме списък на най-красивите места за феновете на история, най-вкусните традиционни ястия за чревоугодниците, заедно с някои шокиращи закони и културни различия, които ще са полезни за всички.

Метрополиси, замъци и селца

Берлин

Berlin 💕



Beautiful Place ❤️

Берлин е не само най-големият град в Германия, но и космополитен център за изкуство, архитектура, история и нощен живот. Тук ще откриете забавно улично изкуство, страхотни нощни клубове и, разбира се, останките от Берлинската стена!

Берлин предлага по нещо за всеки. Разходете се из живописните градини на двореца Шарлотенбург, посетете един (или всичките пет) музея от световна класа на Музейния остров, включен в списъка на ЮНЕСКО, и се насладете на питиета в градината Пратер, най-старата бирария в Берлин.

Мюнхен

Always wanted to attend Oktoberfest? Well, our beer-loving Brethren (and Sisters of course) this year, we are bringing Oktoberfest to you on September 20th & 21st.

2 sessions;

Friday 5-11pm

& Saturday 5-11pm

Friday 5-11pm

& Saturday 5-11pm

Този красив град е пълен с невероятни музеи и традиционна немска архитектура. Той е столица на Бавария и, както много любители на бирата знаят, домът на Октоберфест! Разходете се из Алтщад (стария град) и централния площад Мариенплац, където ще откриете спиращи дъха сгради и емблематични забележителности.

Посетете великолепния дворец Нимфенбург с неговите очарователни градини, разгледайте екстравагантния музей на BMW и задължително посетете Хофбройхаус - най-известната бирария в Мюнхен.

Франкфурт

Старият град на Франкфурт (Altstadt) се отличава с традиционни сгради и площади, но по-голямата част от града е изпълнена с модерни небостъргачи и архитектура. Градът е известен като основен финансов център на Германия, домакин е на много международни събития и различни атракции.

За историците посетете обширния Музеен квартал, в който има над 15 отделни музея. Разгледайте зашеметяващи експонати в Музея на изкуствата Щадел или се възхитете на над 65 000 артефакта в Музея на световните култури. Разходете се из живописния 54-акров оазис, който представлява Палмовата градина, изкачете се на наблюдателната палуба на Главната кула, за да видите звездната гледка към града, и посетете представление на живо в Старата опера.

Хамбург, Дрезден, Хайделберг и Нюрнберг са други невероятни градове, които да разгледате. Тяхната невероятна средновековна архитектура, улици с приказки, замъци и изкуство са невероятни туристически атракции. Не пропускайте да разгледате най-високата църква с две колони в света – катедралата в град Кьолн.

Замъци

Разбира се, градовете и музеите са хубави, но замъците са истинска демонстрация на мащабите на немската архитектура, история и култура.

Замъкът Нойшванщайн е най-известният от всички - замъкът, който е вдъхновил логото на Дисни.

Нюрнбергският замък е на над 1000 години и е един от най-важните оцелели средновековни замъци в цяла Европа. По това време той е бил дом на германски крале, императори и дори крале на старата Свещена Римска империя.

Замъкът Хайделберг, скрит в горския пейзаж изглежда като излязъл от приказка. С изглед към града отдолу, тази внушителна структура е един от най-добрите примери за немска ренесансова архитектура. Построен е в края на 1100-те години, и е преживял разрушения, пожари предизвикани от светкавици и обсади от французите по време на Деветгодишната война. Целогодишно в него се провеждат фестивали и концерти, заради които си заслужава да се посети.

Heidelberg Castle 🇩🇪



Heidelberg Castle 🇩🇪

It is one of the most famous German castles. The picturesque castle, whose interior remains mostly ruins following damage suffered during the Thirty Years' War and the war with France in 1689, is the result of the extensions of a 13th century Gothic castle.

Братвурст, шницели и кисело зеле

Произходът на германската кухня може да се проследи до Средновековието - време, в което техниките за консервиране като мариноване и осоляване са били от съществено значение за оцеляването. В тази епоха се появяват ястия като кисело зеле и различни видове консервирано месо. Тридесетгодишната война през XVII в., белязана от глад, подтиква към създаването на семпли, засищащи ястия, които могат да поддържат семействата в трудни времена.

И противно на общоприетото схващане, немската кухня не е само смес от бира, колбаси и печено месо, затова и приготвихме списък от някои традиционни ястия, които да пробвате по време на почивката ви:

Братвурст: Съществуват повече от 40 разновидности на немския братвурст. Пържи се на барбекю или в тиган, а след това се сервира в бяло хлебче с горчица или с картофена салата и кисело зеле като перфектна добавка към немска бира. Една от най-интересните версии на вурстчетата е къривурстът - смес от наденички на скара с кетчуп и къри на прах, която обикновено се сервира с пържени картофки и хляб.

Sauerbraten: Приготвянето на това печено месо отнема доста време, но резултатите, които често се сервират по време на неделна семейна вечеря, наистина си заслужават труда. Зауербратен (буквално "кисело печено") традиционно се приготвя от конско месо.

Rouladen: Смес от лук, кисели краставички, горчица и бекон, увити в парчета говеждо или телешко месо.

Apfelstrudel: Върху него се слагат ябълки за готвене, захар, канела, стафиди и галета.

Königsberger Klopse: Кюфтета в бял сос с каперси, често сервирани с картофи. Кюфтетата традиционно се приготвят от мляно телешко месо, лук, яйца и аншоа.

Maultaschen: Подобно ястие на пелмени, пълни със смес от месо, спанак, хляб и лук. Те произхождат от югозападна Германия, Швабия, и много приличат на равиоли, но са по-големи, обикновено с големината на длан, квадратни джобове от тесто. Пълнежът им може да бъде и сладък.

Reibekuchen: Пържени картофени палачинки, които са толкова популярни в Германия, че имат повече от 40 имена за тях. Известни са като reibekuchen, kartoffelpuffer, reibeplätzchen, reiberdatschi, grumbeerpannekuche и т.н., и т.н. Чудесна улична храна, която често се сервира с ябълков сос.

Spaghettieis: Spaghettieis е ястие със сладолед, направено така, че да прилича на чиния със спагети. Ваниловият сладолед се пресова през модифицирана преса за юфка или картофобелачка, което му придава вид на спагети. След това се поставя върху разбита сметана и се гарнира с ягодов сос, представляващ доматен сос, и стърготини от бял шоколад за пармезан.

Looks like spaghetti with tomato sauce and Parmesan, actually it's "Spaghettieis", vanilla ice cream with raspberry sauce and grated white chocolate - delicious on a Summer's day - and only available at L'Escargot

А що се отнася до бирата - просто опитайте колкото е възможно повече видове.

Във всеки германец се крие полицай

Германците имат богата и интересна култура, развита от столетия. Части от традициите им са много сходни с българските, но има и някои особености, които е хубаво да имате в предвид преди да посетите страната, за да избегнете кавги и странни погледи.

Германците са известни с любовта си към правилата, организацията и реда. Често срещана немска поговорка гласи: "Ordnung muss sein" или "Трябва да има ред".

Чужденците в Германия могат да оценят тази философия, когато става въпрос за строго регламентирани бюрократични процеси, за надеждността на обществения транспорт или дори за безопасността по пътищата(Не си и помисляйте за неправилно пресичане. Известно е, че германската полиция издава фишове на чужденци, които се опитват да пресекат улицата на червено!)

За да сте от правилната страна на закона, винаги се уверявайте, че имате правилния билет за транспорт и се запознайте с местните закони и наредби. Ако ви хванат да пътувате с метро, автобус и т.н. без валиден билет, ще ви наложат глоба от около 60-80 евро!

Например, в някои части на Бавария и Южна Германия е забранено да се чисти с прахосмукачка в неделя.

Ако се чудите как ще разберете, че сте нарушили някое правило – германците ще ви кажат! Има истина в поговорката "in jeder Deutsche steckt sich ein Polizist", която се превежда приблизително като "във всеки германец се крие полицай".

Но най-вече- бъдете навреме!

Не закъснявайте за настаняване, резервации в ресторанти и планирани групови екскурзии - германците са пословично точни и не толерират закъсняването. Навийте си екстра аларми, за да не се простите набързо с !плановете си!

Безопасност

Германия е на едно от последните места в световните класации за опасност и престъпления. В проучване от 2021 г., финансирано от Федералното министерство на образованието и научните изследвания, се посочва, че над 80 % от чуждестранните студенти съобщават, че се чувстват в безопасност тук.

Това обаче не означава, че не се случват инциденти. Пътуващите трябва да вземат обичайните предпазни мерки, за да не станат жертва на джебчии и измамници. Никога не оставяйте ценните си вещи без надзор, дръжте чантите си заключени на сигурно място, например в хотелския сейф, ако имате достъп до такъв. Трябва да сте особено внимателни на летищата, гарите и на претъпкани обществени места като площади и фестивали.

При спешен случай в Германия се обадете на един от следните номера: Полиция: 110. Пожарна служба: 112. Медицинско обслужване: 112.

Винаги можете да се обърнете към посолството или консулството на България по въпроси, свързани с вашия паспорт, документи или други проблеми.

1937 summer tourism poster for Lower Austria, designed by Alexander Exax pic.twitter.com/Zhu1z8pJ6L — German at Portsmouth (@GermanAtPompey) July 9, 2024

Цена

Едно от най-важните неща при планиране на почивка е цената и дали тя оправдава очакванията ви. Цената на ваканция в Германия може да варира значително в зависимост от сезона, региона, вида на настаняването, транспорта и личните ви предпочитания.

Средната цена на една стая в Германия е 108.63 евро за нощувка, но отново зависи от града (Мюнхен, Берлин и Франкфурт са с едни от най-високите цени) и колко звезди е хотела. Несъмнено, акомодацията ще е един от най-големите ви разходи.

Съществуват и по бюджетни варианти- хостелите са средно 60 евро на вечер. Все повече туристи избират апартаменти под наем, заради удобствата, локацията и цената им.

Важни изрази

И накрая, няма как да сте напълно готови за посещението си в Германия, ако не знаете поне една фраза на немски език. Избрахме най-важните изречения, които да ви осигурят гладко и лесно комуникиране с местните:

Guten Tag -Добър ден

Guten Abend- Добър вечер

Auf Wiedersehen- Довиждане

Danke - Благодаря

Entschuldigung - Съжалявам

Wie viel kostet es - Колко струва

Das ist nicht mein Bier.- Това не е моята бира.

Ich möchte ein Bier- Искам бира.

Приятна почивка и до нови срещи!

